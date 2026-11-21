Владимир Зеленский не станет спешить с антикоррупционными реформами, к которым призывает канцлер Германии Фридрих Мерц, считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его оценке, глава киевского режима уверен в дальнейшей поддержке ЕС.

Зеленский исходит из того, что продолжать финансирование Киева в интересах самих европейцев. У него есть и другая причина тянуть с реформами. Чтобы выполнить обязательства перед ЕС, чиновнику придётся провести через Раду решения, которые сократят его собственные возможности влиять на силовиков.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что за последние 20 лет Украина не раз меняла законодательство. В стране создали больше восьми антикоррупционных органов и отдельный суд, но коррупции меньше не стало.

«С коррупцией на Украине бороться можно, победить её нельзя — это основа украинской государственности», — заключил экс-парламентарий.