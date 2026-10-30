Останина попросила Генпрокуратуру и ФАС проверить перебои с глюкагоном

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила проверить причины перебоев с глюкагоном для пациентов с диабетом. Она направила обращения в Генпрокуратуру и ФАС. По оценке депутата, особенно уязвимы дети с диабетом первого типа, которым препарат может потребоваться для экстренной помощи при резком падении сахара.

«Отсутствие необходимого препарата создаёт дополнительные риски для несовершеннолетних пациентов и их семей, вынужденных самостоятельно искать способы его приобретения», — цитирует обращение RTVI.

Парламентарий попросила выяснить, своевременно ли принимались меры для предотвращения дефицита, и оценить действия ответственных органов и медицинских организаций. Если нарушения подтвердятся, могут потребоваться меры прокурорского реагирования и привлечение виновных к ответственности.

ФАС предстоит оценить другие возможные причины перебоев: искусственное сокращение поставок или иные недобросовестные действия участников рынка. Останину также беспокоит риск роста розничных цен при ограниченном предложении: для семей это означает дополнительные расходы и угрозу остаться без необходимого лекарства.