Украинские военные могут прибегнуть к использованию химического оружия в районах Славянска и Краматорска, чтобы оставить после себя выжженную землю. Об угрозе такого сценария заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Особую обеспокоенность парламентария вызывают территории ДНР, которые пока остаются под контролем Киева. По его оценке, по мере продвижения российских войск украинское командование может пойти на опасные действия. В первую очередь речь идёт о Славянске и Краматорске, к которым приближаются подразделения ВС РФ.

«Украинское командование по нацистской методичке готовится оставить после себя выжженную землю в Донбассе, не считаясь с последствиями и человеческими жизнями. Но последствия такой катастрофы скажутся на всём регионе, не говоря уже непосредственно об Украине», — сказал сенатор ТАСС.

По словам представителя ДНР, опасность в таком случае будет угрожать не только населению Донбасса, но и самой Украине. Именно поэтому сенатор призвал обратить особое внимание на ситуацию вокруг двух городов.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении в ДНР тайников с колбами хлорпикрина. В сентябре 2026 года региональное управление ФСБ представило видеоматериалы с мест находок на освобождённых территориях. До этого Россия потребовала от Организации по запрещению химического оружия отреагировать на сведения о применении ВСУ токсичных веществ. Постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил о передаче материалов, в том числе об обнаружении дымовых гранат с хлорпикрином.