Остров «отжали» за сутки: звезда сборной Бразилии обрушился с обвинениями на кандидата в президенты

Бразильский футболист «Тоттенхэма» Ришарлисон обвинил кандидата в президенты страны Флавиу Болсонару в захвате дорогостоящей недвижимости на острове неподалёку от Рио-де-Жанейро. Спортсмен утверждает, что вложил в особняк около 10 миллионов реалов, но в итоге лишился права на него и не получил компенсации. Об этом сообщает UOL.

По словам нападающего, в 2020–2021 годах он вместе с партнёрами приобрёл права на недвижимость на острове Илья-Комприда в районе Ангра-дус-Рейс. Позднее футболисту якобы предложили продать объект, причём среди заинтересованных покупателей был Болсонару. Ришарлисон отказался от сделки, после чего начались судебные разбирательства.

Спортсмен утверждает, что пока он месяцами пытался оформить необходимые документы, политик и связанный с ним адвокат Виллер Томаз добились передачи недвижимости всего за 24 часа. Ришарлисон считает произошедшее несправедливым и требует расследования. При этом суды ранее приняли решения не в пользу связанных с футболистом компаний.

Сам Болсонару причастность к захвату имущества отрицает. По его словам, он не покупал и не продавал спорную недвижимость, не выступал посредником и фигурировал в судебном процессе только как свидетель. Виллер Томаз также отвергает обвинения и предложил Ришарлисону представить документы, подтверждающие его права на объект и вложенные средства.

Теперь футболист намерен добиться хотя бы возврата потраченных денег. Если это удастся, часть суммы он обещает перечислить больнице в своём родном городе Нова-Венесия. Сам особняк, расположенный на острове у побережья штата Рио-де-Жанейро, сейчас находится во владении компании Томаза.

История получила новый резонанс на фоне президентской кампании в Бразилии. Ранее Life.ru сообщал о выходе Флавиу Болсонару и действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы во второй тур выборов. Голосование назначено на 25 октября. После первого тура Болсонару заручился поддержкой двух выбывших кандидатов — бывших губернаторов Роналду Кайяду и Ромеу Земы. Ещё двое претендентов решили сохранить нейтралитет.