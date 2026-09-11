От 180 до 650 тысяч: Экономист назвал три сценария расходов на репетитора перед ОГЭ и ЕГЭ

Год подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с репетиторами обойдётся родителям в сумму от 180 до 650 тысяч рублей. Итоговые расходы зависят от региона, опыта преподавателя, формата занятий и выбранных предметов. Об этом рассказал Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

По словам эксперта, стоимость репетиторства сильно зависит от региона, уровня преподавателя и формы обучения — очно или дистанционно, индивидуально или в группе. Все эти параметры в итоге определяют цену занятий.

На стоимость также влияют опыт и репутация преподавателя. Обучение у начинающих специалистов или педагогов с небольшим стажем обычно стоит дешевле, тогда как преподаватели с хорошими отзывами и высокими результатами учеников могут устанавливать более высокие ставки.

Имеет значение и формат занятий. Кроме того, цена зависит от сложности предмета и цели подготовки: занятия перед сложными экзаменами, такими как ЕГЭ, а также подготовка к олимпиадам или углублённое изучение темы обычно оцениваются выше. В крупных городах ставки, как правило, выше, чем в регионах.

Исходя из опыта преподавателей и их стоимости, можно выделить три группы. Начинающие — студенты или преподаватели с небольшим опытом (до года) — берут примерно 800–1000 рублей за 60 минут. Опытные педагоги — 1500–2950 рублей за час. А подготовка к ЕГЭ и ОГЭ может стоить на 20–50% выше стандартных ставок. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Если рассчитать год подготовки исходя из девяти месяцев занятий, получится три сценария. При бюджетном варианте ребёнок занимается по одному разу в неделю по каждому предмету. Русский язык и математика обойдутся примерно в 1500 рублей в неделю каждый, а профильный предмет — в 2000 рублей. Общая сумма составит около 5000 рублей в неделю, или 180 тысяч рублей за девять месяцев.

Реалистичный сценарий предполагает два занятия в неделю по математике и профильному предмету, а также один урок русского языка. В этом случае на русский язык придётся тратить около 2000 рублей в неделю, на математику — 4000 рублей, на профильный предмет — 6000 рублей. Общие расходы достигнут примерно 12 тысяч рублей в неделю, или 432 тысяч рублей за девять месяцев.

Премиальный сценарий — два занятия в неделю по каждому предмету у сильных преподавателей — обойдётся примерно в 18 тысяч рублей в неделю. За девять месяцев сумма составит около 648 тысяч рублей.

Сэкономить можно несколькими способами. Онлайн-занятия примерно на 25% дешевле очных, а занятия в мини-группах из четырёх–шести человек — почти вдвое дешевле индивидуальных. Гибридный формат позволяет ребёнку самостоятельно осваивать теорию по бесплатным видеоурокам, а к репетитору приходить только для отработки практики.

Экономист также советует обратить внимание на студентов первого и второго курсов ведущих университетов: они недавно сами сдавали ЕГЭ и ещё хорошо помнят методики подготовки. Наконец, при оплате пакетом сразу за четыре–пять уроков многие преподаватели дают скидку 10–15%.

Как писал Life.ru, в 2027 году максимальный первичный балл за ЕГЭ по профильной математике увеличится с 32 до 33. Изменения связаны с обновлением контрольных измерительных материалов — в первую часть экзамена включат задания базового уровня. В Рособрнадзоре отметили, что это позволит большему числу выпускников набрать минимальный балл для поступления.