От 180 до 650 тысяч: Экономист назвал три сценария расходов на репетитора перед ОГЭ и ЕГЭ
Экономист Щербаченко: Репетитор к ОГЭ и ЕГЭ обойдётся минимум в ₽180 тысяч
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Год подготовки к ОГЭ и ЕГЭ с репетиторами обойдётся родителям в сумму от 180 до 650 тысяч рублей. Итоговые расходы зависят от региона, опыта преподавателя, формата занятий и выбранных предметов. Об этом рассказал Life.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По словам эксперта, стоимость репетиторства сильно зависит от региона, уровня преподавателя и формы обучения — очно или дистанционно, индивидуально или в группе. Все эти параметры в итоге определяют цену занятий.
На стоимость также влияют опыт и репутация преподавателя. Обучение у начинающих специалистов или педагогов с небольшим стажем обычно стоит дешевле, тогда как преподаватели с хорошими отзывами и высокими результатами учеников могут устанавливать более высокие ставки.
Имеет значение и формат занятий. Кроме того, цена зависит от сложности предмета и цели подготовки: занятия перед сложными экзаменами, такими как ЕГЭ, а также подготовка к олимпиадам или углублённое изучение темы обычно оцениваются выше. В крупных городах ставки, как правило, выше, чем в регионах.
Исходя из опыта преподавателей и их стоимости, можно выделить три группы. Начинающие — студенты или преподаватели с небольшим опытом (до года) — берут примерно 800–1000 рублей за 60 минут. Опытные педагоги — 1500–2950 рублей за час. А подготовка к ЕГЭ и ОГЭ может стоить на 20–50% выше стандартных ставок.
Если рассчитать год подготовки исходя из девяти месяцев занятий, получится три сценария. При бюджетном варианте ребёнок занимается по одному разу в неделю по каждому предмету. Русский язык и математика обойдутся примерно в 1500 рублей в неделю каждый, а профильный предмет — в 2000 рублей. Общая сумма составит около 5000 рублей в неделю, или 180 тысяч рублей за девять месяцев.
Реалистичный сценарий предполагает два занятия в неделю по математике и профильному предмету, а также один урок русского языка. В этом случае на русский язык придётся тратить около 2000 рублей в неделю, на математику — 4000 рублей, на профильный предмет — 6000 рублей. Общие расходы достигнут примерно 12 тысяч рублей в неделю, или 432 тысяч рублей за девять месяцев.
Премиальный сценарий — два занятия в неделю по каждому предмету у сильных преподавателей — обойдётся примерно в 18 тысяч рублей в неделю. За девять месяцев сумма составит около 648 тысяч рублей.
Сэкономить можно несколькими способами. Онлайн-занятия примерно на 25% дешевле очных, а занятия в мини-группах из четырёх–шести человек — почти вдвое дешевле индивидуальных. Гибридный формат позволяет ребёнку самостоятельно осваивать теорию по бесплатным видеоурокам, а к репетитору приходить только для отработки практики.
Экономист также советует обратить внимание на студентов первого и второго курсов ведущих университетов: они недавно сами сдавали ЕГЭ и ещё хорошо помнят методики подготовки. Наконец, при оплате пакетом сразу за четыре–пять уроков многие преподаватели дают скидку 10–15%.
Как писал Life.ru, в 2027 году максимальный первичный балл за ЕГЭ по профильной математике увеличится с 32 до 33. Изменения связаны с обновлением контрольных измерительных материалов — в первую часть экзамена включат задания базового уровня. В Рособрнадзоре отметили, что это позволит большему числу выпускников набрать минимальный балл для поступления.
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