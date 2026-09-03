От беспилотников до генетики: Студентам открыли регистрацию на X сезон «Я — профессионал»

Студенты российских вузов с 3 сентября могут зарегистрироваться на юбилейный X сезон Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Подать заявку можно до 10 ноября, участникам доступны 68 направлений — от инженерии и медицины до цифровых технологий и предпринимательства.

В этом году в олимпиаде появились три новых направления: «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью» и «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Также расширили блоки, связанные с авиастроением и беспилотными системами, педагогикой и энергетикой.

Участвовать могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов независимо от формы обучения. Задания готовят университеты вместе с индустриальными партнёрами, поэтому значительная часть испытаний строится на практических профессиональных задачах.

За десять сезонов через олимпиаду прошли более 1,6 млн студентов. Число направлений выросло с 27 до 68, вузов-организаторов — с 10 до 37. Сейчас в проекте участвуют более 1100 вузов и свыше 750 работодателей.

«Более 31 тысячи дипломантов уже воспользовались льготами при зачислении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру», — рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. Победителям и участникам также доступно карьерное сопровождение, встречи с работодателями и стажировки.

Отборочный этап X сезона пройдёт с 13 по 29 ноября. Заключительные испытания запланированы на февраль — апрель 2027 года, а результаты олимпиады объявят в мае–июне.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё осенью 2024 года число участников олимпиады «Я — профессионал» превысило миллион. За два года география и число участников проекта заметно выросли.