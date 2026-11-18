Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда национальных и федеральных проектов. Развитие искусственного интеллекта и цифровизацию закрепили за вице-премьером Дмитрием Чернышенко, а транспортную инфраструктуру и беспилотную авиацию — за его коллегой Андреем Никитиным.

Чернышенко будет отвечать за национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В его ведение вошли развитие искусственного интеллекта, цифровых госуслуг, отечественных технологических решений, инфраструктуры интернета и кибербезопасности. Кроме того, вице-премьер займётся подготовкой кадров для цифровой экономики.

Никитину поручили сразу два крупных направления — нацпроекты «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы». Он будет курировать развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей, морских портов, аэропортов, Северного морского пути и пограничной инфраструктуры. В сфере беспилотной авиации под его контроль переходят разработка технологий, подготовка специалистов и серийное производство отечественных аппаратов.

При этом непосредственное руководство нацпроектом «Эффективная транспортная система» доверили министру транспорта Дмитрию Ядрову. За развитие высокоскоростных магистралей и железнодорожной сети будет отвечать его заместитель Алексей Шило, за морские и речные порты — Александр Пошивай, а за аэродромную инфраструктуру — Владимир Потешкин. Отдельных руководителей также назначили для модернизации погранпереходов, цифровизации транспорта и подготовки отраслевых кадров.

В кабмине пояснили, что новые назначения необходимы для выполнения поручений президента и достижения национальных целей развития. Распределение полномочий позволит закрепить ответственность за реализацию конкретных проектов между членами обновлённого правительства.

Ранее Life.ru рассказывал о перераспределении государственных программ между вице-премьерами. В частности, Денису Мантурову поручили программу «Юстиция», Антону Силуанову — управление государственными финансами, а Ирине Окладниковой — обеспечение работы высших органов государственной власти. Изменения последовали за масштабными кадровыми перестановками в правительстве, проведёнными в октябре 2026 года.