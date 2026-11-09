От Калининграда до Петербурга: Названы вероятные направления столкновения РФ с НАТО
Журналист Бабицкий назвал Калининград вероятным направлением удара НАТО
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Калининградское направление может стать наиболее вероятным местом столкновения России и НАТО, полагает журналист Александр Бабицкий. По его оценке, расположенные в регионе дальнобойные вооружения и системы С-400 мешают альянсу проводить крупные операции и угрожают его тылам.
По данным «Царьграда», возможен и другой сценарий: отправка подразделений на Украину. Предполагается, что сначала они займутся охраной тыловых коммуникаций, а затем могут перейти к попытке закрыть украинское небо. Целью такого вмешательства является ослабление России и принуждение Москвы к невыгодной заморозке конфликта.
Наименее вероятным вариантом названа атака на Санкт-Петербург и Кольский полуостров со стороны Финляндии и Норвегии. Сдерживающим фактором считается риск российского ядерного ответа на угрозу существованию страны.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что НАТО обсуждает дальнобойные удары по объектам в глубине России на случай прямого военного конфликта. Среди возможных целей назывались военные базы, склады снабжения и оборонные предприятия.