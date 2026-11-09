Калининградское направление может стать наиболее вероятным местом столкновения России и НАТО, полагает журналист Александр Бабицкий. По его оценке, расположенные в регионе дальнобойные вооружения и системы С-400 мешают альянсу проводить крупные операции и угрожают его тылам.

По данным «Царьграда», возможен и другой сценарий: отправка подразделений на Украину. Предполагается, что сначала они займутся охраной тыловых коммуникаций, а затем могут перейти к попытке закрыть украинское небо. Целью такого вмешательства является ослабление России и принуждение Москвы к невыгодной заморозке конфликта.

Наименее вероятным вариантом названа атака на Санкт-Петербург и Кольский полуостров со стороны Финляндии и Норвегии. Сдерживающим фактором считается риск российского ядерного ответа на угрозу существованию страны.