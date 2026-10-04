От карты до удара за минуты: Армия США сделала смартфоны оружием солдат

Смартфоны стали одним из ключевых элементов новой системы управления войсками США Next Generation Command and Control (NGC2). С её помощью Пентагон рассчитывает рассредоточить подразделения в условиях угрозы дешёвых дронов и высокоточных ракет, сохранив при этом связь между солдатами, разведкой и артиллерией, пишет The Wall Street Journal.

Систему испытали во время международных учений Super Garuda Shield в Индонезии. Военные на Суматре использовали закреплённые на груди смартфоны с цифровыми картами, радиостанции, объединённые в мобильную сеть, спутниковые терминалы и беспилотники. Само учение объединило около пяти тысяч военнослужащих из США, Индонезии и стран-партнёров.

Во время одного из эпизодов американский военнослужащий определил подходящее место для посадки медицинского вертолёта примерно за 30 секунд. По его оценке, с обычной бумажной картой на это потребовалось бы несколько минут.

Главная цель NGC2 — объединить данные с разных источников и ускорить передачу информации между подразделениями. В армии США рассчитывают в перспективе сократить время от обнаружения цели до её поражения с нескольких часов до нескольких минут. Искусственный интеллект планируют использовать для анализа изображений с беспилотников, распознавания техники и планирования снабжения.

Испытания одновременно выявили уязвимые места технологии. При температуре около 32 градусов смартфоны перегревались, военные сталкивались с перебоями связи, а информация о местоположении не всегда отображалась точно. В разработке и интеграции NGC2 участвуют более 80 компаний, а развёртывание системы планируется продолжать в течение нескольких лет.

Ранее Life.ru рассказывал о создании в США отдельного Командования автономных боевых систем. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, новая структура займётся развитием беспилотных и роботизированных систем во всех видах американских вооружённых сил. Ещё весной Пентагон договорился с крупнейшими технологическими компаниями о внедрении ИИ в боевые задачи, среди партнёров назывались SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft и Amazon Web Services.