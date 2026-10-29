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Опубликовано 29 октября, 14:49

От любви до ненависти — один кусочек: Половина российских пар ссорится из-за кражи еды

В России 47% пар ссорится, если один из партнёров крадёт еду у другого

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Съесть чужой заказ из холодильника — повод для обиды у 47% опрошенных россиян, состоящих в отношениях. При этом 61% готовы высказать недовольство, если партнёр отказывается дать попробовать своё блюдо, а 54% расстроятся из-за съеденного последнего куска пиццы. Результатами исследования сети доставки суши и роллов «Много лосося» поделилась «Газета.ru».

По данным издания, к кулинарным способностям второй половины участники опроса относятся гораздо спокойнее: 87% готовы мириться с неумением готовить. Несовпадение вкусов тоже редко приводит к разногласиям — поссориться из-за выбора разных блюд могут лишь 9% респондентов.

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Вернуть мир большинству помогает откровенная беседа: этот вариант выбрали 68% опрошенных. Среди женщин 43% готовы забыть обиду после завтрака в постель, 35% — после букета, ещё 27% — после совместного шопинга. Больше половины участников предпочитают уладить конфликт сразу или на следующий день.

Пищевые привычки партнёра также вызывают беспокойство: 23% волнуются из-за увлечения исключительно правильным питанием, а 21% — из-за частого употребления фастфуда.

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Ранее психолог объяснила, что супруги могут набирать вес после свадьбы, перенимая пищевые привычки друг друга. Поздние ужины, сладости и перекусы постепенно становятся общими, а еда иногда заменяет разговоры, прогулки и другие совместные занятия.

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Борис Эльфанд
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