От любви до ненависти — один кусочек: Половина российских пар ссорится из-за кражи еды

Съесть чужой заказ из холодильника — повод для обиды у 47% опрошенных россиян, состоящих в отношениях. При этом 61% готовы высказать недовольство, если партнёр отказывается дать попробовать своё блюдо, а 54% расстроятся из-за съеденного последнего куска пиццы. Результатами исследования сети доставки суши и роллов «Много лосося» поделилась «Газета.ru».

По данным издания, к кулинарным способностям второй половины участники опроса относятся гораздо спокойнее: 87% готовы мириться с неумением готовить. Несовпадение вкусов тоже редко приводит к разногласиям — поссориться из-за выбора разных блюд могут лишь 9% респондентов.

Вернуть мир большинству помогает откровенная беседа: этот вариант выбрали 68% опрошенных. Среди женщин 43% готовы забыть обиду после завтрака в постель, 35% — после букета, ещё 27% — после совместного шопинга. Больше половины участников предпочитают уладить конфликт сразу или на следующий день.

Пищевые привычки партнёра также вызывают беспокойство: 23% волнуются из-за увлечения исключительно правильным питанием, а 21% — из-за частого употребления фастфуда.