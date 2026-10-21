«...От меча и погибнет»: Маск ответил на планы демократов устроить ему проверки цитатой Невского

Миллиардер Илон Маск пообещал выяснить, кто на самом деле стоит за попытками организовать расследования против него, и добраться до их инициаторов. Так глава SpaceX отреагировал на сообщения о планах американских демократов проверить его деятельность, в том числе из-за ограничений спутниковой связи Starlink на Украине.

«Кто живёт мечом, от меча и погибнет. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дёргает за ниточки, и приду за ними, а не только за их марионетками», — написал предприниматель в соцсети X.

Высказывание Маска перекликается со знаменитой фразой из фильма «Александр Невский»: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет». При этом бизнесмен использовал английское выражение «Live by the sword, die by the sword».

Поводом для резкой реакции стали намерения демократов в Конгрессе США усилить проверки деятельности миллиардера и связанных с ним компаний. Среди возможных направлений расследований — государственные контракты SpaceX, работа Маска в DOGE и ограничения спутниковой связи для украинских военных.

Ещё 15 октября сенатор Джинн Шахин и восемь её коллег от обеих американских партий потребовали от генерального инспектора Пентагона провести расследование перебоев в работе Starlink и Starshield. Законодатели хотят выяснить, кто принимал решения об ограничениях, были ли предупреждены американские военные и дипломаты и не подверглась ли угрозе их безопасность.

Сенаторов особенно обеспокоили сообщения о проблемах с доступом к спутниковой связи 14 октября. Тогда украинские военные пожаловались, что оборудование теряет соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час. Ограничения осложнили применение беспилотников ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что Маск лично распорядился ограничить работу Starshield для украинских военных. Источники издания утверждают, что предприниматель действовал без прямого распоряжения Дональда Трампа. Решение было принято на фоне недовольства Вашингтона украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский президент связывал с ростом цен на топливо.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американское оборонное ведомство не принимало решений об ограничении доступа Украины к Starshield. По его словам, условия использования спутниковой связи устанавливаются соответствующими соглашениями, а SpaceX может самостоятельно принимать решения в рамках правил обслуживания. Сам Маск ранее утверждал, что военная система Starshield находится под контролем правительства США.