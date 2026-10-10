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Регион
Опубликовано 10 октября, 16:08

От провокации до войны: Под каким предлогом НАТО может ввести войска в Донбасс

Военэксперт Кнутов: НАТО может устроить провокацию и ввести войска в Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

НАТО может использовать провокацию у границ Калининградской области как предлог для ввода войск в Донбасс, предположил военный эксперт Юрий Кнутов. По его версии, Россию могут обвинить в нападении на силы альянса, чтобы задействовать пятую статью договора о коллективной обороне.

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Аналитик допустил, что при таком сценарии боевые действия затронут также Белоруссию. Сдержать расширение конфликта, по его мнению, способны успехи российских войск в Донбассе и удары по украинским тылам.

«Чем успешнее мы будем действовать <...>, тем больше шансов добиться целей, которые стоят перед специальной военной операцией, и не допустить её перерастания в глобальную Третью мировую войну», — отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

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Тем временем глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне отверг наличие планов блокады Калининградской области. Он заявил, что альянс не стремится к прямому столкновению, а его военные ресурсы предназначены для сдерживания и ответа на агрессию.

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Борис Эльфанд
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