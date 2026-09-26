От рэп-батлов до трибуны ООН: Премьер Непала удивил мир своим фирменным образом

Премьер-министр Непала Балендра Шах появился на заседании Генассамблеи ООН в тёмных солнцезащитных очках. Этот аксессуар сопровождает политика ещё со времён его участия в рэп-батлах, пишет The New York Times.

Шах, которого в Непале знают также как рэпера Балена, начал носить очки задолго до прихода во власть. После политической карьеры он не отказался от привычного образа и продолжил появляться в них на официальных мероприятиях.

Политик выступал в таком виде на заседаниях парламента, военных парадах и других публичных событиях. В тёмных очках он также изображён на своём официальном портрете. При этом, по данным The Kathmandu Post, премьер снимает аксессуар во время заседаний правительства и личных встреч.

Балендра Шах, более известный как Бален, родился в 1990 году и до прихода в большую политику получил известность как рэпер и участник батлов. По образованию он инженер-строитель, степень магистра в области строительной инженерии получил в Индии. В 2022 году Шах как независимый кандидат выиграл выборы мэра Катманду, сделав борьбу с коррупцией и обновление системы управления одними из центральных тем своей кампании.

После массовых протестов в Непале в 2025 году Шах стал одной из наиболее заметных фигур новой политической волны. На парламентских выборах в марте 2026 года он баллотировался от партии «Растрия Сватантра», которая получила большинство в парламенте. 27 марта Шах возглавил правительство, став самым молодым премьер-министром в истории Непала. До этого постов на общенациональном уровне он не занимал.

Ранее Life.ru сообщал, что дипломат Израиля отмечал представителей стран, которые покинули зал во время выступления израильской делегации на той же площадке. Подробнее о реакции дипломатов на заседания Генассамблеи ООН — в материале Life.ru.