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Регион
Опубликовано 26 сентября, 10:29

От рэп-батлов до трибуны ООН: Премьер Непала удивил мир своим фирменным образом

Премьер Непала выступил на Генассамблее ООН в тёмных очках

Обложка © Getty Images / Selcuk Acar/Anadolu

Обложка © Getty Images / Selcuk Acar/Anadolu

Премьер-министр Непала Балендра Шах появился на заседании Генассамблеи ООН в тёмных солнцезащитных очках. Этот аксессуар сопровождает политика ещё со времён его участия в рэп-батлах, пишет The New York Times.

Шах, которого в Непале знают также как рэпера Балена, начал носить очки задолго до прихода во власть. После политической карьеры он не отказался от привычного образа и продолжил появляться в них на официальных мероприятиях.

Политик выступал в таком виде на заседаниях парламента, военных парадах и других публичных событиях. В тёмных очках он также изображён на своём официальном портрете. При этом, по данным The Kathmandu Post, премьер снимает аксессуар во время заседаний правительства и личных встреч.

Балендра Шах, более известный как Бален, родился в 1990 году и до прихода в большую политику получил известность как рэпер и участник батлов. По образованию он инженер-строитель, степень магистра в области строительной инженерии получил в Индии. В 2022 году Шах как независимый кандидат выиграл выборы мэра Катманду, сделав борьбу с коррупцией и обновление системы управления одними из центральных тем своей кампании.

После массовых протестов в Непале в 2025 году Шах стал одной из наиболее заметных фигур новой политической волны. На парламентских выборах в марте 2026 года он баллотировался от партии «Растрия Сватантра», которая получила большинство в парламенте. 27 марта Шах возглавил правительство, став самым молодым премьер-министром в истории Непала. До этого постов на общенациональном уровне он не занимал.

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Ранее Life.ru сообщал, что дипломат Израиля отмечал представителей стран, которые покинули зал во время выступления израильской делегации на той же площадке. Подробнее о реакции дипломатов на заседания Генассамблеи ООН — в материале Life.ru.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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