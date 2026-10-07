«От сахара отказаться сложнее, чем от кокаина»: Звезда Happy Mondays рассказал о новой жизни

Участник британской группы Happy Mondays Марк Берри, более известный как Без, признался, что отказаться от сахара ему оказалось сложнее, чем от кокаина. 62-летний музыкант рассказал The Guardian, что после Рождества решил завязать сразу с обеими привычками и увлёкся интервальным голоданием.

«Отказаться от сахара было сложнее. С кокаином было проще, потому что я употреблял его только ради общения», — рассказал Без.

По его словам, наркотики всегда были для него частью тусовочной жизни, а зависимости у него якобы никогда не было. Теперь образ жизни музыканта выглядит совсем иначе. Без живёт в уединённом доме в Херефордшире, выращивает овощи, ежедневно готовит свежевыжатые соки, тренируется и гуляет с собаками. При этом полностью от вечеринок он не отказался и признаётся, что по-прежнему любит текилу.

О бурных десятилетиях в составе Happy Mondays артист не жалеет. Он считает, что именно этот опыт сформировал его таким, каким он стал сейчас. С фронтменом группы Шоном Райдером Без познакомился ещё в молодости, а на сцене оказался почти случайно: во время одного из концертов взял маракасы и начал танцевать вместе с коллективом.

За последние годы Без также стал известен новой аудитории благодаря телевидению. В 2005 году он выиграл Celebrity Big Brother, а позднее участвовал в Celebrity MasterChef, Dancing on Ice и других британских шоу.