От военной логистики до заводов: ВС РФ достали цели в 153 районах Украины
ВС РФ поразили военную логистику и заводы дронов в 153 районах Украины
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Российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также предприятия по производству и склады беспилотников и наземных роботов. Удары наносились по целям в 153 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для поражения объектов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию российских группировок. Помимо военной инфраструктуры, под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.
«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по портовой инфраструктуре Украины и площадкам запуска беспилотников. Согласно сводке Минобороны от 3 ноября, тогда были поражены цели в 144 районах. Днём ранее российские военные атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха сборки и склады БПЛА в 142 районах.