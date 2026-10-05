От жертвы до агента: Задержанного в Старом Осколе шпиона развели телефонные мошенники

Задержанный в Старом Осколе россиянин, которого ФСБ подозревает в работе на украинские спецслужбы, заявил, что его завербовали после мошеннического звонка. Подробности мужчина рассказал на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей ФСБ.

По словам задержанного, после обмана ему начали поручать поездки по разным городам России. Там он забирал деньги у людей, ставших жертвами телефонных мошенников, и получал вознаграждение из собранных сумм.

Позднее, как утверждает ФСБ, мужчина стал выполнять и другие задания. В Старом Осколе он собирал сведения об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые, по версии спецслужбы, предназначались для подготовки диверсий и терактов.

Во время задержания у фигуранта обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство. Второго подозреваемого задержали в Пермском крае. По данным ФСБ, ему за сотрудничество обещали крупную сумму и последующий выезд в Евросоюз.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и диверсии. Кроме того, одному из фигурантов вменяется незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Также решается вопрос о возбуждении дела о государственной измене.