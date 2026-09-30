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Регион
Опубликовано 30 сентября, 12:19

Отбой угрозы БПЛА объявили в Пермском крае после утренней тревоги

Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Режим «Беспилотная опасность» отменён на территории Пермского края. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности в официальном канале в Max.

«В Пермском крае отменён режим «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении ведомства.

Более 30 БПЛА уничтожили за ночь над Ростовской областью
Более 30 БПЛА уничтожили за ночь над Ростовской областью

Ранее утром 30 сентября особый режим был введён по всему региону. . В Минтербезе тогда заявили, что оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Несколькими днями ранее Пермский край уже подвергался массированной атаке беспилотников. Как сообщал Life.ru, 25 сентября силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 39 дронов, а один мужчина погиб от осколочных ранений.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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