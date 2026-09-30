Отбой угрозы БПЛА объявили в Пермском крае после утренней тревоги
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Режим «Беспилотная опасность» отменён на территории Пермского края. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности в официальном канале в Max.
«В Пермском крае отменён режим «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее утром 30 сентября особый режим был введён по всему региону. . В Минтербезе тогда заявили, что оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Несколькими днями ранее Пермский край уже подвергался массированной атаке беспилотников. Как сообщал Life.ru, 25 сентября силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 39 дронов, а один мужчина погиб от осколочных ранений.
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