Отец пятилетней девочки, скончавшейся от истощения в многодетной семье в Вологде, ранее возмущался, что региональные власти не предоставили им автомобиль. По словам знакомого мужчины, машину в итоге получила другая многодетная семья из Череповца. Об этом сообщает ИА Регнум.

«Он возмущался, что им должны были дать автомобиль семейный большой, но в итоге сказали, что в Череповце другая большая семья есть. Вот им и дали», — рассказал изданию знакомый отца по имени Пётр.

При этом собеседник агентства отметил, что глава семейства Николай никогда не жаловался коллегам на финансовые трудности. По словам Петра, если бы знакомые знали о проблемах с деньгами, то обязательно постарались бы помочь.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники соцзащиты периодически сами убирали квартиру этой семьи. При этом, по информации региональных властей, отец отказывался от продуктовой помощи, утверждая, что работает и достаточно зарабатывает. Также Life.ru писал об обысках в администрации Вологды, проведённых в рамках расследования обстоятельств гибели ребёнка.