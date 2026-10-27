Отнесли деньги в банк — готовьте справки: Юрист объяснил, за какими суммами наличных теперь следят строже

Россиянам, которые решили положить на банковский счёт крупные накопления наличными, стоит быть готовыми к вопросам об их происхождении. Особое внимание могут привлечь суммы от пяти миллионов рублей. При этом само по себе хранение денег дома не нарушает закон, рассказал РИА «Новости» юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, банки настораживает не только размер пополнения, но и дальнейшее движение средств. Например, вопросы могут возникнуть, если человек регулярно вносит крупные суммы наличными, а затем быстро переводит значительную их часть за границу.

Впрочем, для дополнительной проверки зарубежные переводы теперь необязательны. Банкам советуют выяснять происхождение средств при внесении от пяти миллионов рублей за одну операцию или в течение календарного месяца.

Новые правила касаются не только пополнения счетов. Аналогичный подход рекомендован при покупке за наличные инвестиционных драгоценных металлов, монет, обработанных природных алмазов и обмене валюты на крупные суммы.

При этом Хаминский напомнил, что человек вправе снимать зарплату, хранить её дома и впоследствии возвращать на счёт. Но если операция заинтересует банк, лучше подготовить документы, которые объясняют происхождение денег. Подойдут справки о доходах, банковские выписки, договоры продажи имущества, документы о наследстве или другие подтверждения.

Сумма в пять миллионов рублей не стала запретным порогом для наличных операций. Рекомендации ЦБ предполагают проверку финансового положения клиента, а не автоматический отказ в зачислении денег. Если необходимые сведения уже есть у банка, дополнительный запрос может не потребоваться.

Ранее Life.ru рассказывал, что Центробанк перечислил признаки, по которым банки могут заподозрить клиента в действиях под влиянием мошенников. Среди них — снятие денег вскоре после оформления кредита, резкое увеличение лимита на выдачу наличных и необычное поведение человека перед операцией. Банки также могут обращать внимание на изменения телефонной активности клиента и параметров его устройства.

Кроме того, с 1 марта 2027 года банки начнут отклонять переводы с устройств, заражённых вредоносными программами. Если система обнаружит угрозу, клиенту предложат воспользоваться другим устройством или обратиться в отделение. Речь идёт об отказе в отдельной операции, а не о блокировке всех средств на счёте.