Отпуск короче, звёзд больше: Сколько россияне тратят на жильё в новогодних турах

Сутки проживания во время новогоднего путешествия обходятся россиянам в среднем в 25 тысяч рублей. Такой показатель зафиксировал туристический сервис, изучив бронирования на праздничный период. Результаты исследования публикует «Лента.ру».

По данным издания, продолжительность поездок при этом сократилась до 3,3 дня. Одновременно путешественники стали чаще выбирать размещение более высокого уровня.

На пятизвёздочные гостиницы пришлось 31,7% зарубежных бронирований. Аналитики отмечают рост спроса на эту категорию отелей. Среди направлений, набирающих популярность на новогодние каникулы, оказались Китай, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.

Ранее россиян предупредили, что новогодние туры в Дубай могут подорожать до 400 тысяч рублей на двоих и выше. По словам представителя РСТ, поездки с вылетом 27–30 декабря пока можно найти примерно от 200 тысяч рублей, однако рост спроса способен заметно поднять цены.