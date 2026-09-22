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Опубликовано 22 сентября, 08:13

Отпуск короче, звёзд больше: Сколько россияне тратят на жильё в новогодних турах

Россияне тратят на жильё в новогодних турах в среднем 25 тысяч рублей в сутки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Сутки проживания во время новогоднего путешествия обходятся россиянам в среднем в 25 тысяч рублей. Такой показатель зафиксировал туристический сервис, изучив бронирования на праздничный период. Результаты исследования публикует «Лента.ру».

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По данным издания, продолжительность поездок при этом сократилась до 3,3 дня. Одновременно путешественники стали чаще выбирать размещение более высокого уровня.

На пятизвёздочные гостиницы пришлось 31,7% зарубежных бронирований. Аналитики отмечают рост спроса на эту категорию отелей. Среди направлений, набирающих популярность на новогодние каникулы, оказались Китай, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.

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Ранее россиян предупредили, что новогодние туры в Дубай могут подорожать до 400 тысяч рублей на двоих и выше. По словам представителя РСТ, поездки с вылетом 27–30 декабря пока можно найти примерно от 200 тысяч рублей, однако рост спроса способен заметно поднять цены.

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Борис Эльфанд
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