О госпитализации Шурочкиной стало известно 9 ноября. Спортсменка пострадала при пожаре в своей квартире в Москве, предварительно из-за биокамина. Девушке может потребоваться пересадка кожи. В Федерации водных видов спорта России сообщили, что следят за ситуацией и готовы оказать необходимую помощь. Шурочкиной 31 год. Она завоевала два олимпийских золота в групповых соревнованиях — в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021-м. Также на её счету 11 побед на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы.