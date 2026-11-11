«Пальцы все в бинтах»: Мать Шурочкиной рассказала о состоянии чемпионки после пожара
Мать Марии Шурочкиной сообщила, что чемпионка остаётся в реанимации
Нюша с сестрой Марией. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mashuniashura
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина продолжает лечение в реанимации после пожара в квартире. Об этом сообщила её мать Оксана Шурочкина в соцсети.
«Она в реанимации ещё, и пальцы у неё все в бинтах», — написала мать спортсменки.
О госпитализации Шурочкиной стало известно 9 ноября. Спортсменка пострадала при пожаре в своей квартире в Москве, предварительно из-за биокамина. Девушке может потребоваться пересадка кожи. В Федерации водных видов спорта России сообщили, что следят за ситуацией и готовы оказать необходимую помощь. Шурочкиной 31 год. Она завоевала два олимпийских золота в групповых соревнованиях — в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021-м. Также на её счету 11 побед на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы.
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