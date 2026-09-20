Памфилова: Доля сообщений о нарушениях на выборах оказалась ниже 0,01%

Сообщения о нарушениях на выборах составляют менее сотой доли процента от общего числа избирательных комиссий. Такие данные привела глава ЦИК России Элла Памфилова.

Всего в стране работают 91 тысяча избиркомов. По словам председателя Центризбиркома, количество зафиксированных случаев остаётся минимальным.

«Не будет и сотой доли процента на 91 тысячу избирательных комиссий. Это в разы меньше, чем было на выборах 2021 года», — подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК также заявила, что голосование проходит в полном соответствии с законодательством. При этом граждане демонстрируют высокую активность. Явка уже превысила результат аналогичной избирательной кампании 2021 года.

В Москве электронным форматом голосования воспользовались уже более 2,8 миллиона человек. В это число вошли участники дистанционного голосования и избиратели, отдавшие свой голос через терминалы на участках.