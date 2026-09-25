Памфилова: Выборы в Госдуму прошли в условиях беспрецедентных угроз

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в условиях беспрецедентного давления и многочисленных угроз. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии, посвящённом утверждению результатов голосования.

По её словам, нынешняя избирательная кампания существенно отличалась от всех предыдущих, особенно от парламентских выборов 2021 года, которые проходили в мирных условиях.

«Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, она очень отличалась от всех предыдущих», — подчеркнула глава Центризбиркома.

Главным отличием Памфилова назвала эскалацию угроз самого разного характера, с которыми пришлось столкнуться российской избирательной системе.

Свои заявления председатель ЦИК сделала 25 сентября во время заседания, на котором рассматриваются итоги выборов депутатов нижней палаты парламента.

Ранее Памфилова сообщила о беспрецедентной киберагрессии во время выборов. По данным ЦИК, специалисты заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на серверы избирательной системы, а число волн DDoS-атак превысило тысячу. Кроме того, глава комиссии рассказала о поджоге избирательного участка в Коми. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, подозреваемого задержали.