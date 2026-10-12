Памятник Никите Симоняну откроют на стадионе «Спартака» 18 октября

Памятник легендарному футболисту и тренеру Никите Симоняну откроют возле стадиона московского «Спартака» 18 октября. Церемония состоится перед домашним матчем красно-белых против казанского «Рубина», сообщил генеральный директор «красно-белых» Сергей Некрасов

Памятник Никите Симоняну откроют у стадиона «Спартака» 18 октября. Видео © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

«Грусть светлая, потому что, конечно, это был великий человек, великий футболист, совершенно невероятная личность. Большая честь для всех нас хотя бы в той или иной степени прикоснуться к легенде», — сказал Некрасов. Он подчеркнул, что для клуба Симонян остаётся одной из главных фигур в истории.

По словам гендиректора клуба, память Симоняна уже увековечена на домашней арене «Спартака»: одна из трибун стадиона носит его имя.

«Одна из трибун нашего стадиона уже носит имя Никиты Павловича. И вот на ближайшем домашнем матче будет открыт памятник», — добавил Некрасов.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о футбольной карьере Никиты Симоняна к 100-летию со дня его рождения. Он остаётся лучшим бомбардиром «Спартака» с 160 голами, стал олимпийским чемпионом 1956 года и забил первый мяч сборной СССР в истории чемпионатов мира. После завершения карьеры Симонян дважды приводил красно-белых к чемпионству СССР уже в качестве тренера.