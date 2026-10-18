«Паническая атака страшная»: Лолита раскрыла всю правду об отказе от алкоголя

Певица Лолита Милявская уже пять лет не употребляет алкоголь после тяжёлой панической атаки. По словам звезды, приступ случился, когда она решила немного выпить на фоне приёма антидепрессантов.

Исполнительница рассказала, что выпивала с соседкой на балконе, рассчитывая ограничиться небольшим количеством спиртного. Артистка утверждает, что психиатр не предупредил её о несовместимости алкоголя с лечением.

«Ребят, какая у меня была паническая атака страшная. Мы не столько выпили, сколько она со мной потом почти сутки провозилась», — призналась собеседница NEWS.ru.

Она пояснила, что пить понемногу не умеет, а большие дозы ей нельзя. При этом назначенный препарат выравнивает эмоциональный фон, не вызывая ни подавленности, ни эйфории. Певица также посоветовала не бояться обращаться к психиатру при возникновении проблем.

Ранее Лолита Милявская рассказывала об обращении к психиатру из-за тревожности. Артистка отметила, что негативное состояние мешало засыпать и тяжело сказывалось на самочувствии после пробуждения, поэтому она предпочла пройти лечение у специалиста.