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Опубликовано 18 октября, 10:26

Папа в прайме: Назван идеальный возраст, чтобы стать отцом

Врач Гладышев: 28 лет — идеальный возраст, чтобы мужчина стал отцом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возраст около 28 лет может быть оптимальным для отцовства с точки зрения гормонального фона, допустил уролог-андролог Владислав Гладышев. Именно на этот период, по его оценке, приходится гормональный пик у мужчин.

«Если брать ориентир на гормональный фон, то пик у мужчин наступает приблизительно около 28 лет — может быть, это идеальный возраст», — пояснил собеседник «Абзаца».

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При этом возможность стать отцом сохраняется и значительно позже, отметил врач. По его словам, мужчина способен зачать ребёнка, пока в организме вырабатываются сперматозоиды, поэтому обозначенный возраст не является предельным сроком для пополнения семьи.

Выбирать время для рождения детей только по биологическим показателям также неверно. Помимо половой зрелости и состояния репродуктивной системы, необходимо учитывать социальные обстоятельства, подчеркнул эксперт.

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Ранее Минздрав определил диапазон репродуктивного здоровья мужчин в 18–49 лет в рекомендациях по диспансеризации. В документе ведомства отмечено, что с возрастом вероятность рождения ребёнка снижается.

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Борис Эльфанд
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