Российский майонез неожиданно оказался в центре рассказа о закрытом заседании парламента Молдавии. Оппозиционный депутат от партии «Демократия дома» Василий Костюк сообщил журналистам, что парламентарии якобы обсуждали замену российского продукта отечественным. Об этом пишет Radio Moldova.

«Сегодня 62% майонеза из Российской Федерации поступает на полки магазинов, и молдаване едят майонез», — рассказал политик.

По словам Костюка, вокруг российского соуса разгорелись жаркие споры. Депутаты выступили за отказ от импортного майонеза в пользу молдавского.

Примечательно, что на самом деле заседание 8 октября было посвящено структуре и численности национальной армии. Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку документы содержали государственную тайну. Депутатам запретили пользоваться телефонами, ноутбуками и другими электронными устройствами.

По итогам встречи парламент одобрил новую структуру вооружённых сил. Как сообщил спикер Игорь Гросу, изменения необходимы для адаптации армии к современной ситуации в регионе. Документ поддержали 62 депутата.

Костюк также раскритиковал министра обороны Анатолия Носатого за отсутствие на заседании. По словам оппозиционера, глава ведомства не пожелал лично представить проект парламентариям. При этом спикер Гросу признал, что не знает причин отсутствия министра.

Ранее Life.ru рассказывал, что премьер Молдавии Василий Тофан исключил планы вступления страны в НАТО. По его словам, республика намерена сохранить нейтральный статус, одновременно развивая сотрудничество с государствами альянса. А бывший президент Игорь Додон недавно сообщил о появлении военных пикапов с пулемётами возле украинской границы. Он потребовал от властей объяснить, для чего технику разместили в селе Берёзовка, поскольку местные жители обеспокоились её появлением.