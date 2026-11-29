Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сохраняет преимущество в рейтинге политических сил ФРГ, опережая правящий блок ХДС/ХСС на восемь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA, который провели по заказу газеты Bild.

За АдГ готовы проголосовать 28% участников исследования, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 20%. За минувшую неделю уровень поддержки первой партии не изменился, а второй прибавил один процентный пункт.