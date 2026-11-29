Партия Вайдель обошла блок Мерца на фоне резонансных заявлений об Украине и Путине
Опрос INSA показал преимущество АдГ над блоком ХДС/ХСС в восемь пунктов
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Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) сохраняет преимущество в рейтинге политических сил ФРГ, опережая правящий блок ХДС/ХСС на восемь процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA, который провели по заказу газеты Bild.
За АдГ готовы проголосовать 28% участников исследования, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 20%. За минувшую неделю уровень поддержки первой партии не изменился, а второй прибавил один процентный пункт.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) улучшила свой показатель на один процентный пункт — до 15%, обойдя «Зелёных», которых поддерживают 14% респондентов. За Левую партию готовы отдать голоса 10% опрошенных. Поддержка остальных политических сил оказалась ниже пятипроцентного порога, необходимого для прохождения в Бундестаг. Исследование проводили с 23 по 27 ноября среди 1205 человек.
Свежие данные о политических предпочтениях немцев появились на фоне резонансных высказываний сопредседателя АдГ Алис Вайдель об украинском конфликте. Политик заявила, что Киев уже потерпел поражение, а заключение мирного соглашения потребует территориальных уступок России. Она также призвала западные государства серьёзнее относиться к интересам Москвы в сфере безопасности. Вайдель предложила Мерцу незамедлительно отправиться на переговоры с Владимиром Путиным. Высказывания немецкого политика о причинах конфликта и перспективах его урегулирования вызвали резкую реакцию украинских и польских дипломатов.