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Опубликовано 30 октября, 11:13

Патроны на исходе: Охотник застрял в тайге с телом убитого напарника, пока рядом бродит медведь

Напарник убитого медведем охотника застрял с телом в тайге в Красноярском крае

И-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

И-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Красноярском крае спасатели не могут вывезти из тайги охотника, чей напарник погиб при нападении медведя. Мужчина укрылся в лесной избушке, однако сильный снегопад не позволяет отправить за ним вертолёт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета и МЧС Хакасии.

Трагедия произошла 28 октября в Курагинском округе, куда двое мужчин отправились на охоту зверем. Вечером 29-летний мужчина связался по рации с товарищами и рассказал, что медведь растерзал его 48-летнего спутника — одного из лучших охотников края. Место происшествия находится возле устья реки Катун, примерно в 160 километрах от села Черемшанка. Пострадавший скончался от полученных травм.

«По поводу второго охотника — он в охотничьей избушке», — уточнили в СК.

Выживший продолжает поддерживать радиосвязь с другими охотниками. Спасательная операция начнётся, как только улучшится погода. Пока добраться до труднодоступной местности по воздуху невозможно, поэтому тело погибшего также остаётся в лесу. У охоника почти не осталось патронов, а запаса еды хватит на несколько дней

В МЧС Хакасии подтвердили, что вылет спасательного борта откладывается из-за снегопада в районе предполагаемой эвакуации. Ситуация осложняется удалённостью охотничьего участка от ближайших населённых пунктов.

Медведь вышел к детскому саду в Хакасии, полиция и охотники ищут зверя
Медведь вышел к детскому саду в Хакасии, полиция и охотники ищут зверя

Ранее Life.ru сообщал о нападении белого медведя на дорожного рабочего на Таймыре. Хищник атаковал мужчину за пределами населённого пункта и нанёс ему травмы головы, спины и обеих рук. Несмотря на серьёзные повреждения, состояние пострадавшего оценивалось как удовлетворительное. Обстоятельства появления опасного зверя возле человека устанавливались.

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Владимир Озеров
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