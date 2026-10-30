Патроны на исходе: Охотник застрял в тайге с телом убитого напарника, пока рядом бродит медведь

В Красноярском крае спасатели не могут вывезти из тайги охотника, чей напарник погиб при нападении медведя. Мужчина укрылся в лесной избушке, однако сильный снегопад не позволяет отправить за ним вертолёт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета и МЧС Хакасии.

Трагедия произошла 28 октября в Курагинском округе, куда двое мужчин отправились на охоту зверем. Вечером 29-летний мужчина связался по рации с товарищами и рассказал, что медведь растерзал его 48-летнего спутника — одного из лучших охотников края. Место происшествия находится возле устья реки Катун, примерно в 160 километрах от села Черемшанка. Пострадавший скончался от полученных травм.

«По поводу второго охотника — он в охотничьей избушке», — уточнили в СК.

Выживший продолжает поддерживать радиосвязь с другими охотниками. Спасательная операция начнётся, как только улучшится погода. Пока добраться до труднодоступной местности по воздуху невозможно, поэтому тело погибшего также остаётся в лесу. У охоника почти не осталось патронов, а запаса еды хватит на несколько дней

В МЧС Хакасии подтвердили, что вылет спасательного борта откладывается из-за снегопада в районе предполагаемой эвакуации. Ситуация осложняется удалённостью охотничьего участка от ближайших населённых пунктов.