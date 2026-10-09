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Регион
Опубликовано 9 октября, 15:43

Пациентка из Якутска добилась 500 тыс. рублей компенсации из-за почерка врача

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joyseulay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joyseulay

Пациентка из Якутска через суд увеличила компенсацию за ненадлежащую медпомощь с 60 до 500 тысяч рублей. Поводом стало то, что протокол обследования был написан неразборчивым почерком. О деталях дела Zvezdanews рассказал адвокат пострадавшей Дмитрий Томский.

Женщина проходила обязательный медосмотр в поликлинике №1 Якутска. В протоколе, по её словам, были сокращения и настолько неразборчивый почерк, что понять содержание она не смогла. В документе также отсутствовали ФИО и подпись врача. Позже экспертиза подтвердила: такие сокращения в протоколе недопустимы.

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Уже при первом обследовании у пациентки выявили изменения, требовавшие дополнительной диагностики. В протоколе упоминалось УЗИ, но в итоговом заключении её признали годной к работе, а маршрут наблюдения не определили.

Через несколько месяцев состояние ухудшилось. Появились сильные боли, потребовались новые обследования, лечение и операция. Впоследствии женщине установили инвалидность.

Изначально она требовала взыскать с поликлиники миллион рублей морального вреда, около 48 тысяч на лечение и свыше 343 тысяч утраченного заработка. Первая экспертиза подтвердила, что рекомендаций по дальнейшему обследованию не дали, а результаты исследований и предварительный диагноз в выписку не внесли. Но прямой связи между этими недостатками и тяжёлыми последствиями тогда не установили.

Дополнительная экспертиза, наоборот, заявила, что дефектов не было: рекомендация пройти УЗИ в протоколе присутствовала, но пациентка её не выполнила. Верховный суд республики усмотрел противоречия и направил материалы на повторное исследование.

Новая экспертиза установила: рентгенолог неправильно интерпретировал результаты первичного обследования. При выявленных изменениях пациентку должны были направить на УЗИ, консультацию профильного специалиста и дальнейшее наблюдение.

«Повторная экспертиза проходила более года. По её результатам было выявлено ненадлежащее оказание медицинской помощи», — приводит телеканал слова адвоката.

После этого Верховный суд отменил решение городского суда в части размера компенсации и взыскал в пользу пациентки 500 тысяч рублей морального вреда. Дополнительно ей присудили 50 тысяч на юридическую помощь. Остальные требования оставили без удовлетворения.

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А ранее Life.ru сообщал, что суд взыскал с фитнес-клуба почти 200 тысяч за травму клиентки в Петербурге. Пострадавшая отмечала, что после травмы сотрудники клуба не хотели оказывать первую помощь и вызывать скорую, пока она не подпишет документ об отсутствии претензий.

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Дарья Нарыкова
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