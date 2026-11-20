Президент России Владимир Путин ещё до прибытия на саммит АТЭС в Шэньчжэне преподнёс Китаю своеобразный энергетический подарок. Именно так китайские журналисты, по данным АБН24, оценили планы Москвы запустить в 2027 году новый газопровод в КНР. Проект должен укрепить энергетическую безопасность Пекина и расширить российские поставки газа на Восток, пишет АБН24.

Поводом для такой оценки стало заявление помощника российского президента Юрия Ушакова, сделанное незадолго до поездки Путина в Китай. Представитель Кремля сообщил, что уже в следующем году планируется запуск дальневосточного газового маршрута мощностью более 10 миллиардов кубометров в год.

Как отмечает АБН24 со ссылкой на китайскую публикацию, значение новой магистрали выходит далеко за рамки обычного увеличения объёмов поставок. Газопровод позволит изменить структуру снабжения северных регионов Китая и снизить нагрузку на действующую инфраструктуру.

«Пекин получил бонус ещё до начала переговоров», — такой вывод, по информации российского издания, сделали журналисты из КНР.

Особое значение новый маршрут приобретает на фоне напряжённой ситуации с международными поставками энергоресурсов. Авторы публикации связывают растущий интерес к сухопутным каналам доставки с проблемами судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительным преимуществом российско-китайского сотрудничества журналисты назвали развитие атомной энергетики. Ушаков ранее сообщил, что к завершению подходят работы по строительству новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и станции «Сюйдапу», реализуемые при участии России.

Дальневосточный газовый маршрут предполагает строительство ответвления от системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Контракт на поставки газа был заключён в 2022 году, а в 2025-м Москва и Пекин договорились увеличить мощность будущей магистрали до 12 миллиардов кубометров ежегодно.

Для России реализация проекта станет ещё одним шагом в расширении энергетического сотрудничества с азиатскими партнёрами. Китай, в свою очередь, получит дополнительный сухопутный канал поставок природного газа.

Ранее Life.ru сообщал, что «Газпром» в начале ноября трижды обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Последний максимум был зафиксирован 4 ноября.