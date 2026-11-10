Делегации России, США и Украины будут сообщать в свои столицы о ходе переговоров в Абу-Даби. Как рассказал ТАСС источник, доклады будут поступать по ключевым моментам встречи.

«Безусловно, в ходе подобных переговоров осуществляются доклады в столицы, своевременно и по узловым точкам», — говорит инсайдер.

Российская делегация сама решит, как информировать Владимира Путина, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В зависимости от хода переговоров это могут быть короткие сообщения в «телеграфном» режиме или один подробный доклад.

Трёхсторонние переговоры начались утром 10 ноября и рассчитаны на два дня. Первая часть встречи продлилась около двух часов. После перерыва делегации вернулись к обсуждению. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой заявлены вопросы о гарантиях безопасности.