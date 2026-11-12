Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже два часа.

Встреча проходит 12 ноября в Москве. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, главной темой обсуждения станут вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Американские представители прибыли в российскую столицу утром в четверг после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По итогам консультаций стороны сообщили о договорённости провести масштабный обмен военнопленными.

Перед визитом в Кремль Кушнер заявил, что американская делегация намерена представить Путину предложения, согласованные с Киевом и европейскими партнёрами. При этом между Россией и Украиной сохраняются серьёзные разногласия по ряду вопросов.