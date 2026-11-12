Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером идут уже два часа
Обложка © Life.ru
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже два часа.
Встреча проходит 12 ноября в Москве. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, главной темой обсуждения станут вопросы урегулирования конфликта на Украине.
Американские представители прибыли в российскую столицу утром в четверг после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По итогам консультаций стороны сообщили о договорённости провести масштабный обмен военнопленными.
Перед визитом в Кремль Кушнер заявил, что американская делегация намерена представить Путину предложения, согласованные с Киевом и европейскими партнёрами. При этом между Россией и Украиной сохраняются серьёзные разногласия по ряду вопросов.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алёшек. Российский лидер выступил с инициативой пригласить к участию в операции иностранных журналистов, в том числе американских, европейских и украинских. Кроме того, в ходе встречи с представителями США Путин напомнил о принципиальной позиции Москвы по размещению иностранных войск на Украине. Президент подчеркнул, что присутствие зарубежных военных контингентов на украинской территории остаётся для России неприемлемым.