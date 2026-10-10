Перевёл между счетами — не значит аферист: Life.ru узнал, когда банк может остановить операцию

Крупный перевод между собственными счетами может привлечь внимание банка к следующей операции — даже если клиент собирается отправить деньги на законных основаниях. Когда такой платёж могут остановить и почему, Life.ru объяснил член Общественной палаты РФ, д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Перевод денег между собственными счетами сам по себе не является нарушением и не означает, что банк считает клиента мошенником. Так, с 1 мая 2024 года граждане вправе без комиссии переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц через СБП или онлайн по номеру счета. Однако крупный перевод самому себе может учитываться банком при проверке следующей операции. Вадим Виноградов Член Общественной палаты РФ, д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ

1 января 2026 года действует специальный признак возможного мошеннического перевода: клиент сначала переводит самому себе из другого банка через СБП более 200 тыс. рублей, а менее чем через 24 часа отправляет деньги получателю, с которым за последние полгода не было финансовых взаимоотношений. Введённое правило связано с тем, что именно такую последовательность действий стали использовать мошенники: человека сначала убеждают перевести сбережения из разных банков самому себе, а затем отправить собранную сумму на чужой счёт.

Если банк выявляет установленный признак возможного мошеннического перевода, он обязан применить защитную процедуру: приостановить приём распоряжения к исполнению на два дня, а для операций с использованием платёжных карт, электронных денег или СБП — отказать в совершении операции. Клиента должны незамедлительно уведомить и сообщить порядок дальнейших действий.

Порядок продолжения перевода зависит от причины его остановки. В обычной ситуации клиент может подтвердить намерение совершить операцию или повторить её в порядке, указанном банком. Но если получатель включён в антифрод-базу Банка России, обязательный двухдневный период охлаждения нельзя отменить одним подтверждением. Поэтому речь идёт не о запрете распоряжаться своими средствами, а о дополнительной проверке в ситуации, которая совпадает с распространённым сценарием мошенничества.

Сумма свыше 200 тысяч рублей относится именно к предшествующему переводу самому себе. Если человек просто перевёл крупную сумму между собственными счетами и больше никаких операций не совершает, описанный признак не возникает. Не сработает именно этот критерий и в том случае, если следующий перевод предназначен получателю, с которым у клиента уже были финансовые взаимоотношения в предыдущие шесть месяцев. Отсутствие этого конкретного признака не исключает проверку по другим основаниям — например, если операция нетипична для клиента или сведения о получателе есть в антифрод-базе.

Поэтому, если после крупного перевода между своими счетами банк остановил следующую операцию, это ещё не означает блокировку денег или обвинение клиента в каких-либо нарушениях. Нужно проверить уведомление банка и следовать указанному в нём порядку подтверждения операции. А если собрать деньги на одном счёте и немедленно отправить их незнакомому получателю вас попросил кто-то по телефону или в мессенджере, подобная последовательность, наоборот, должна стать поводом остановиться: именно такие схемы учитывает Банк России при выявлении подозрительных переводов.

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал, что стандартные переводы стали для мошенников слишком рискованными. Банковские системы контроля совершенствуются, и преступники всё чаще прибегают к уловкам, убеждая жертв снять наличные и передать их курьеру. Затем деньги отправляют в обменник, где их конвертируют в криптовалюту. Основная причина — цифровой след. При банковском переводе известны сумма, время, получатель и история счёта. Подозрительную операцию могут заблокировать до того, как злоумышленники успеют получить деньги. Курьер физически разрывает эту цепочку внутри банка. После конвертации средства можно разделить, перевести на несколько кошельков и обменять на другие криптовалюты.