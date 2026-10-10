Перевёл между счетами — не значит аферист: Life.ru узнал, когда банк может остановить операцию
Юрист Виноградов: Банк может пресечь крупный перевод средств между счетами
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Крупный перевод между собственными счетами может привлечь внимание банка к следующей операции — даже если клиент собирается отправить деньги на законных основаниях. Когда такой платёж могут остановить и почему, Life.ru объяснил член Общественной палаты РФ, д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Перевод денег между собственными счетами сам по себе не является нарушением и не означает, что банк считает клиента мошенником. Так, с 1 мая 2024 года граждане вправе без комиссии переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц через СБП или онлайн по номеру счета. Однако крупный перевод самому себе может учитываться банком при проверке следующей операции.
1 января 2026 года действует специальный признак возможного мошеннического перевода: клиент сначала переводит самому себе из другого банка через СБП более 200 тыс. рублей, а менее чем через 24 часа отправляет деньги получателю, с которым за последние полгода не было финансовых взаимоотношений. Введённое правило связано с тем, что именно такую последовательность действий стали использовать мошенники: человека сначала убеждают перевести сбережения из разных банков самому себе, а затем отправить собранную сумму на чужой счёт.
Если банк выявляет установленный признак возможного мошеннического перевода, он обязан применить защитную процедуру: приостановить приём распоряжения к исполнению на два дня, а для операций с использованием платёжных карт, электронных денег или СБП — отказать в совершении операции. Клиента должны незамедлительно уведомить и сообщить порядок дальнейших действий.
Порядок продолжения перевода зависит от причины его остановки. В обычной ситуации клиент может подтвердить намерение совершить операцию или повторить её в порядке, указанном банком. Но если получатель включён в антифрод-базу Банка России, обязательный двухдневный период охлаждения нельзя отменить одним подтверждением. Поэтому речь идёт не о запрете распоряжаться своими средствами, а о дополнительной проверке в ситуации, которая совпадает с распространённым сценарием мошенничества.
Сумма свыше 200 тысяч рублей относится именно к предшествующему переводу самому себе. Если человек просто перевёл крупную сумму между собственными счетами и больше никаких операций не совершает, описанный признак не возникает. Не сработает именно этот критерий и в том случае, если следующий перевод предназначен получателю, с которым у клиента уже были финансовые взаимоотношения в предыдущие шесть месяцев. Отсутствие этого конкретного признака не исключает проверку по другим основаниям — например, если операция нетипична для клиента или сведения о получателе есть в антифрод-базе.
Поэтому, если после крупного перевода между своими счетами банк остановил следующую операцию, это ещё не означает блокировку денег или обвинение клиента в каких-либо нарушениях. Нужно проверить уведомление банка и следовать указанному в нём порядку подтверждения операции. А если собрать деньги на одном счёте и немедленно отправить их незнакомому получателю вас попросил кто-то по телефону или в мессенджере, подобная последовательность, наоборот, должна стать поводом остановиться: именно такие схемы учитывает Банк России при выявлении подозрительных переводов.
Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал, что стандартные переводы стали для мошенников слишком рискованными. Банковские системы контроля совершенствуются, и преступники всё чаще прибегают к уловкам, убеждая жертв снять наличные и передать их курьеру. Затем деньги отправляют в обменник, где их конвертируют в криптовалюту. Основная причина — цифровой след. При банковском переводе известны сумма, время, получатель и история счёта. Подозрительную операцию могут заблокировать до того, как злоумышленники успеют получить деньги. Курьер физически разрывает эту цепочку внутри банка. После конвертации средства можно разделить, перевести на несколько кошельков и обменять на другие криптовалюты.
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