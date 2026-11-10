Переводчик президента России Владимира Путина Сергей Чудинов принимает участие в переговорах с США и Украиной в Абу-Даби. Именно ему доверили перевод выступления главы российской делегации Владимира Мединского, сообщил корреспондент Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев.

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Журналист обратил внимание на различия в выступлениях представителей Москвы и Киева. Руководитель украинской переговорной группы Рустем Умеров говорил по-английски, тогда как Мединский предпочёл русский язык и воспользовался услугами профессионального переводчика.

«Мединский к этим заискивающим приемчикам прибегать не стал — его речь переводил последовательно Сергей Чудинов», — рассказал Юнашев.

Чудинов хорошо знаком с дипломатическими встречами на высшем уровне. Лингвист-синхронист неоднократно сопровождал Владимира Путина на международных мероприятиях, в том числе участвовал в переговорах российского президента с Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году. Переводчик также работал на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле в июне 2025 года. Тогда его заметили за столом переговоров во время выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.