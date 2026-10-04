Пережила смертельные инъекции: Адвокат Кристы Пайк призвал отменить её казнь

Адвокат Стивен Фэрелл призвал заменить смертный приговор Кристе Пайк пожизненным заключением после неудачной попытки её казни в США. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Я полагаю, что губернатор как минимум должен заменить смертный приговор на пожизненное заключение», — сказал защитник.

По мнению Фэрелла, при решении судьбы осуждённой необходимо учитывать страдания, которые она перенесла во время процедуры. Он также напомнил, что Пайк провела в тюрьме более 30 лет, преимущественно в одиночной камере, за преступление, совершённое в 18-летнем возрасте.

Напомним, Пайк было 18 лет, когда она вместе со своим молодым человеком убила 19-летнюю Коллин Слеммер в 1995 году, она считала девушку соперницей. Женщину приговорили в Штатах к казни 30 сентября этого года. Однако две смертельные инъекции не убили Пайк. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии и без сознания. Предварительно, осуждённая могла получить необратимое повреждение мозга. Сейчас следователи выясняют, почему препарат не сработал.