Врач допустил повреждение мозга у пережившей казнь в США Пайк

Пережившая попытку смертной казни в американском штате Теннесси Криста Гейл Пайк могла получить необратимое повреждение мозга. Такое предположение высказал анестезиолог Джоэл Зивот, консультировавший адвокатов осуждённой перед процедурой.

Врач обратил внимание, что Пайк госпитализировали более чем через час после введения препарата. По его оценке, столь длительное состояние после смертельной инъекции могло привести к тяжёлым последствиям.

«С учётом, что Пайк госпитализировали более чем через час после введения смертельного препарата, очень возможно, что она получила постоянную травму мозга», — написал Зивот в колонке для The New York Times.

Специалист также допустил, что проблемы во время процедуры могли быть связаны с особенностями вен Пайк либо с самим препаратом. Адвокаты женщины ранее заявляли, что внутривенные линии могли быть установлены неправильно, из-за чего пентобарбитал попал в окружающие ткани.

Сейчас 50-летняя Пайк остаётся без сознания и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После неудачной процедуры губернатор Теннесси Билл Ли остановил все запланированные в штате казни до конца года и назначил независимую проверку.

Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси более чем за 200 лет.