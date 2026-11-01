Одна из старейших представительниц русской диаспоры США Евгения Бейли 1 ноября отмечает 103-й день рождения. Праздник пройдёт без большого застолья — в кругу сына и крестницы. Об этом долгожительница рассказала РИА «Новости».

Главным угощением станут блюда, знакомые ей с детства. Крестница собирается заехать в ресторан русской кухни и привезти имениннице борщ, пирог с грибами и котлеты. Бейли призналась, что очень ждёт этого небольшого семейного праздника.

В свои 103 года женщина продолжает заниматься любимыми делами. Она ухаживает за садом, слушает музыку, читает книги и смотрит познавательные передачи. По собственным словам, чувствует себя нормально.

Но есть и то, что омрачает её жизнь. Евгения окончила школу в Сан-Франциско в 1941 году и утверждает, что из 400 человек её выпуска больше никого не осталось в живых.

«Всех людей моего возраста, с которыми я росла, больше нет рядом. Я последняя из них», — поделилась именинница.

История семьи Бейли тесно связана с русской эмиграцией. Её родители, Мария и Павел Никоненко, прибыли в Калифорнию 1 июля 1923 года на американском транспорте «Мерритт» вместе с другими выходцами из России. Всего на борту находились 526 русских эмигрантов. Ровно через четыре месяца, 1 ноября, у супругов родилась дочь. Позже Евгения сама рассказывала об истории прибытия русских эмигрантов в Сан-Франциско.

Бейли предполагает, что сейчас может быть самой пожилой представительницей русской общины в США. Однако официального подтверждения такого рекорда нет.

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