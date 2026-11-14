Россиянка Елена Низовцева, пережившая вооружённое нападение в ЮАР, во время которого погиб её супруг, вылетела на родину. Женщина покинула страну после кремации тела мужа. Об этом ТАСС сообщил представитель российского посольства.

«Низовцева отбыла на родину после кремации мужа», — рассказал собеседник агентства. По его словам, россиянка вылетела из аэропорта Йоханнесбурга транзитным рейсом.

Трагедия произошла вечером 5 ноября, когда супруги Елена и Анатолий Низовцевы направлялись на арендованном автомобиле из Йоханнесбурга в сторону национального парка Крюгера. Примерно через час пути, около 22:00 по местному времени, они остановились на неосвещённом участке трассы в районе Экандустрии, предположительно, из-за повреждённого колеса.

Когда путешественники вышли из машины, на них напали вооружённые грабители. Преступники похитили личные вещи супругов и открыли огонь по мужчине. Анатолий Низовцев получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте. По информации южноафриканской полиции, его жена получила травму левого глаза.

После нападения Елену доставили в Преторию, где ей оказали медицинскую помощь. Российские дипломаты оценивали её состояние как удовлетворительное и сообщали, что госпитализация не требуется. Сотрудники консульского отдела помогли женщине оформить документы для кремации тела мужа и последующей транспортировки урны с прахом в Россию. Опознание погибшего состоялось 9 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о возможной ловушке, которую преступники устроили на трассе перед нападением на российских туристов. По предварительной версии местных экстренных служб, злоумышленники могли заранее разбросать на дороге металлические шипы, чтобы автомобилисты прокалывали колёса и были вынуждены останавливаться.

Позднее Life.ru сообщал о содействии властей ЮАР российским дипломатам в расследовании преступления. Правоохранители рассматривают версию о причастности местной группировки, специализирующейся на дорожных ограблениях. После случившегося на трассу N4 направили дополнительные мобильные группы полиции для ночного патрулирования.