Власти Южно-Африканской Республики оказывают российским дипломатам максимальное содействие в расследовании убийства россиянина Анатолия Низовцева, погибшего во время вооружённого нападения на трассе. При этом подозреваемых пока не задержали. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в ЮАР.

«Отмечаем, что компетентные органы ЮАР оказывают максимальное содействие российской стороне в решении всех вопросов, связанных с произошедшей трагедией», — подчеркнули в диппредставительстве.

Официальный представитель полиции провинции Гаутенг Айзек Мудау подтвердил, что расследование продолжается. По состоянию на 10 ноября правоохранители не сообщали о задержании предполагаемых участников нападения. Российские дипломаты рассчитывают на установление всех причастных к преступлению.