Власти ЮАР помогают России расследовать убийство туриста на трассе
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Власти Южно-Африканской Республики оказывают российским дипломатам максимальное содействие в расследовании убийства россиянина Анатолия Низовцева, погибшего во время вооружённого нападения на трассе. При этом подозреваемых пока не задержали. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в ЮАР.
«Отмечаем, что компетентные органы ЮАР оказывают максимальное содействие российской стороне в решении всех вопросов, связанных с произошедшей трагедией», — подчеркнули в диппредставительстве.
Официальный представитель полиции провинции Гаутенг Айзек Мудау подтвердил, что расследование продолжается. По состоянию на 10 ноября правоохранители не сообщали о задержании предполагаемых участников нападения. Российские дипломаты рассчитывают на установление всех причастных к преступлению.
Трагедия произошла 5 ноября. Анатолий Низовцев вместе с супругой Еленой прибыл в Йоханнесбург, откуда пара отправилась на автомобиле в сторону национального парка Крюгера. Вечером путешественники остановились возле населённого пункта Экандустрия, предположительно, из-за повреждённого колеса. Когда супруги вышли из машины, на них напали неизвестные. Преступники похитили личные вещи туристов и открыли огонь по мужчине. От полученных ранений Низовцев скончался на месте. Его жена выжила. Российское посольство поддерживает с ней связь и оказывает консульскую помощь. После убийства россиянина Ассоциация туроператоров России призвала путешественников отказаться от самостоятельных ночных поездок по дорогам ЮАР. Туристам посоветовали пользоваться организованными трансферами, заранее продумывать маршрут и избегать остановок на безлюдных участках трасс.