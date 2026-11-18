Массовую вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в России планируют запустить во второй половине 2027 года. Первыми прививки смогут получить девочки от 9 до 14 лет, а позднее программу намерены распространить и на мальчиков. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Гаревская.

«Начать вакцинацию предполагается во второй половине 2027 года. На первом этапе прививать будут девочек в возрасте 9-14 лет, в дальнейшем планируется также вакцинация мальчиков-подростков», — пояснила депутат.

По словам парламентария, ВПЧ широко распространён среди населения и представляет особую опасность при длительном течении инфекции. Некоторые типы вируса могут приводить к развитию рака шейки матки даже у молодых женщин. При этом большинство случаев заражения проходят самостоятельно, а вакцинация позволяет снизить риск заболеваний, связанных с онкогенными типами ВПЧ.

Гаревская подчеркнула, что профилактика особенно важна в подростковом возрасте. Прививки позволяют защитить здоровье до возможного контакта с вирусом и снизить риск тяжёлых последствий в будущем.

Ранее Life.ru сообщал о поручении Владимира Путина включить вакцинацию от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок. Для этого предполагается использовать отечественный препарат. Минздрав должен отчитаться о выполнении поручения до 1 июня 2027 года.

В России уже разработали вакцину «Цегардекс», которая защищает от четырёх типов вируса. Как писал Life.ru, производитель планировал поставить в медучреждения первую партию из 30 тысяч доз. До конца 2026 года компания рассчитывает выпустить до 600 тысяч доз препарата, а в следующем году увеличить производственные мощности более чем до трёх миллионов доз ежегодно.