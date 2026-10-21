Песков дал первый комментарий после трёхчасовых переговоров Путина и Уиткоффа

Нового визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию в ближайшие часы или дни не ожидается. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сразу после завершения переговоров американского представителя с Владимиром Путиным.

Песков дал первый комментарий после переговоров Путина с Уиткоффом. Видео © Telegram / ВЕСТИ

По словам представителя Кремля, беседа продолжалась чуть больше трёх часов. При этом Песков заметил, что в практике российско-американских контактов бывали и более длительные встречи.

«Мы его не ждём обратно вот прямо в ближайшие же часы или дни. Никаких договорённостей на этот счёт не было», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также признался, что не знает, куда именно направляется Уиткофф после отъезда из Санкт-Петербурга.

Переговоры состоялись 21 октября в Константиновском дворце. После их завершения спецпосланник американского президента покинул резиденцию. До начала закрытой части встречи стороны обменялись заявлениями по украинскому урегулированию, гуманитарным вопросам и перспективам экономического сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Американский представитель предложил обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта, даже если окончательное решение не удастся выработать сразу.