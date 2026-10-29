Европейские страны сами подрывают основу своего экономического благополучия, отказываясь от российских энергоресурсов. Раньше именно доступные поставки топлива из России во многом обеспечивали конкурентоспособность промышленности ЕС, однако теперь европейцам приходится расплачиваться за собственные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком представитель Кремля отметил, что европейская экономика переживает стагнацию. По его оценке, отказ от российского газа стал одним из факторов, лишивших европейские государства прежних экономических преимуществ.

Песков сравнил энергетическую политику ЕС с попыткой срубить сук, на котором европейцы сами сидели. Он также обратил внимание на изменение привычного уровня жизни жителей Германии.

«Какие-нибудь германские бюргеры не очень привыкли выходить из зоны комфорта, а им сейчас приходится выходить», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Пескова, европейским политикам не стоит обещать, что их страны больше никогда не будут приобретать российские энергоресурсы. Такие заявления он назвал недальновидными, подчеркнув, что слово «никогда» неуместно в межгосударственных отношениях.