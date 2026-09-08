Украинский конфликт мог бы уже завершиться, если бы кто-нибудь в Киеве взял на себя ответственность и принял трудные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Рнсклв.

«Если бы в Киеве нашелся кто-нибудь, кто взял бы на себя ответственность и принял бы очень трудные решения, война могла бы закончиться давным-давно», — сказал Песков на брифинге в преддверии саммита БРИКС.