В Кремле назвали условие, при котором конфликт на Украине давно бы завершился
Песков: Конфликт на Украине мог уже завершиться при ответственности Киева
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Украинский конфликт мог бы уже завершиться, если бы кто-нибудь в Киеве взял на себя ответственность и принял трудные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Рнсклв.
«Если бы в Киеве нашелся кто-нибудь, кто взял бы на себя ответственность и принял бы очень трудные решения, война могла бы закончиться давным-давно», — сказал Песков на брифинге в преддверии саммита БРИКС.
Одним из главных условий Москвы для завершения конфликта является вывод ВСУ с Донбасса. Ранее Песков отмечал, что Владимир Зеленский должен был принять такое решение «ещё вчера». Сегодня же представитель Кремля заявил о скорой победе России в специальной военной операции.
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