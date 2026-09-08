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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 10:53

В Кремле назвали условие, при котором конфликт на Украине давно бы завершился

Песков: Конфликт на Украине мог уже завершиться при ответственности Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский конфликт мог бы уже завершиться, если бы кто-нибудь в Киеве взял на себя ответственность и принял трудные решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Рнсклв.

«Если бы в Киеве нашелся кто-нибудь, кто взял бы на себя ответственность и принял бы очень трудные решения, война могла бы закончиться давным-давно», — сказал Песков на брифинге в преддверии саммита БРИКС.

Песков: Условия завершения СВО чётко определены, решение остаётся за Киевом
Песков: Условия завершения СВО чётко определены, решение остаётся за Киевом

Одним из главных условий Москвы для завершения конфликта является вывод ВСУ с Донбасса. Ранее Песков отмечал, что Владимир Зеленский должен был принять такое решение «ещё вчера». Сегодня же представитель Кремля заявил о скорой победе России в специальной военной операции.

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Никита Никонов
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