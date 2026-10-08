Песков: Конкретики по срокам разговора Путина с Трампом пока нет
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Россия и США пока не согласовали новый телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Когда именно он может состояться, пока также неизвестно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с ТАСС.
«Пока нет. Сообщим», — ответил представитель Кремля на вопрос, согласована ли уже беседа с российской стороной и известно ли время её проведения.
Накануне, 7 октября, Трамп сообщал, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным, однако точную дату тогда не назвал. Американский лидер упомянул беседу, говоря о дне рождения президента России. Белый дом опубликовал запись общения Трампа с прессой в тот же день. В Кремле после этого пояснили, что Москва сможет оперативно согласовать контакт при поступлении соответствующего запроса.
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