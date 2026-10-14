Песков: Кремль фиксирует сигналы об изменении военной помощи США Киеву

Кремль отслеживает противоречивые сообщения о возможном пересмотре американской военной поддержки Украины, включая передачу разведданных и вооружений. Однако говорить о системном изменении политики Вашингтона пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, в информационном пространстве одновременно появляются сведения о продолжении помощи Киеву и возникших ограничениях в работе отдельных технических систем. Москва учитывает все поступающие сообщения, но не спешит с окончательными оценками.

«Видим много информации в СМИ. И есть заявления, с одной стороны, что помощь продолжает оказываться, с другой стороны — что прервана цепочка передачи информации… Всё фиксируем», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что имеющихся сведений пока недостаточно для выводов о принципиальном изменении американского подхода. Российская сторона продолжит ориентироваться на доступную информацию.

Накануне президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о прекращении передачи разведывательных данных Украине. Американский лидер подтвердил, что Вашингтон по-прежнему помогает Киеву, хотя в СМИ обсуждалась возможность ограничения такого сотрудничества.

На этом фоне украинские военные столкнулись с ограничениями работы спутниковой системы Starlink. По сообщениям СМИ, терминалы стали терять связь при движении со скоростью свыше 160 км/ч, что осложнило использование некоторых беспилотников. При этом связь этих ограничений с возможным пересмотром политики США не установлена.