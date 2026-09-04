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Опубликовано 4 сентября, 10:03

Песков: Москва не будет просить Киев прекратить атаки перед визитом эмиссаров США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не намерена вступать в прямые переговоры с Киевом о прекращении действий, которые российская сторона квалифицирует как террористические, перед ожидаемым визитом американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, собирается ли Москва обращаться к украинской стороне с таким требованием перед приездом представителей США, Песков ответил отрицательно.

Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России
Песков: Уиткофф и Кушнер — всегда желанные гости в России

«Нет, не будет», — сказал представитель Кремля. При этом он предположил, что соответствующее требование Киеву может предъявить Вашингтон.

«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», — отметил Песков.

Ранее появились сообщения, что Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни могут посетить и Москву, и Киев в рамках усилий США по украинскому урегулированию. По данным Reuters, поездки могут состояться уже в выходные, однако официального подтверждения конкретных дат пока не было.

Песков: Конкретных предпосылок для мира по Украине нет, контакты продолжаются
Песков: Конкретных предпосылок для мира по Украине нет, контакты продолжаются

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Марина Фещенко
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