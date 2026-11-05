Обвинения России в причастности к кибератакам на системы охлаждения европейских магазинов возмутительны и не подкреплены доказательствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о публикациях датских и шведских СМИ, связывающих атаки с двумя хакерскими группами, якобы имеющими отношение к России.

«Возмутительные заявления, не имеющие под собой аргументации, доказательств», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, голословные обвинения Москвы в причастности к различным происшествиям приобретают в европейских странах характер устойчивой тенденции. Он назвал эти обвинения «абсолютно абсурдными».