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Опубликовано 22 октября, 14:54

Песков назвал Абу-Даби самым возможным местом переговоров России, США и Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Абу-Даби пока остаётся основной рассматриваемой площадкой для нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о месте возможной встречи.

«Пока речь идёт об Абу-Даби», — сказал представитель Кремля.

Таким образом, российская сторона продолжает ориентироваться на столицу Объединённых Арабских Эмиратов.

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Накануне помощник президента России Юрий Ушаков также называл Абу-Даби возможным местом возобновления трёхстороннего диалога. Он допустил проведение переговоров России, США и Украины в Абу-Даби в середине ноября. Позднее помощник президента уточнил, что новый раунд планируется организовать на экспертном уровне, а состав российской делегации определит глава государства. Среди основных тем предстоящего раунда Ушаков называл вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта.

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Андрей Бражников
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