Песков назвал Абу-Даби самым возможным местом переговоров России, США и Украины

Абу-Даби пока остаётся основной рассматриваемой площадкой для нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о месте возможной встречи.