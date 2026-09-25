Песков назвал чрезвычайно важными контакты Китая и США

Россия считает чрезвычайно важными контакты между руководством Китая и США и внимательно следит за их развитием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином.

«Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира — это всегда событие, которое привлекает внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт», — сказал представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о том, как развитие китайско-американских отношений может повлиять на возможное применение Вашингтоном закона об «адских санкциях». По его словам, Москва пока не располагает пониманием, в каком виде, когда и будет ли этот механизм вообще применяться. При этом отношение России к самому закону уже неоднократно озвучивалось.

«Будем дальше наблюдать», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Life.ru писал, что США и Китай договорились продлить так называемое Пусанское соглашение до января 2027 года. Оно предусматривает сохранение части торговых послаблений и даёт сторонам дополнительное время для дальнейших переговоров. При этом Пекин раскритиковал подписанный США закон об «адских санкциях» против России. Китай выступил против односторонних и вторичных ограничений и заявил о готовности защищать свои интересы.